Загреб, 14 сентября. Существование НАТО подходит к концу, в скором времени США уйдут с «арены», и ЕС придется формировать свою европейскую армию. Об этом сообщило хорватское издание Advance.

Впервые о распаде НАТО заговорил бывший председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер еще пять лет назад. Тогда его слова не восприняли всерьез, но сейчас подобный сценарий становится все реальнее.

«Мы многим чем обязаны американцам… но они не всегда будут стоять на страже европейской безопасности. Мы должны позаботиться о ней сами, и поэтому нам нужен новый подход к строительству европейского союза ради безопасности, конечной целью которого будет создание европейской армии», — говорил Юнкер.

Политика 45-го президента США Дональда Трампа активизировала в ЕС разговоры о будущем без Вашингтона. Былая мощь Соединенных Штатов Америки ослабевает. Свежим и ярким доказательством этого является вывод войск из Афганистана.

«Пройдет еще немало времени до формальных похорон НАТО, но функциональное существование этого военного альянса, пожалуй, подходит к самому концу. [...] День, когда Европа всерьез займется реализацией плана по созданию европейской армии, станет днем, когда атлантизм перестанет существовать как ось (глобальной) власти», — сообщило Advance.

Сенатор Алексей пушков ранее осудил попытки НАТО переложить ответственность за сдачу Афганистана на местные власти. Он отметил, что в произошедшем «виноват хозяин, а не обслуга».