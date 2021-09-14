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Путин: сирийцы связывают стабилизацию обстановки в стране с Асадом

  /   Обновлено: 14 сентября 2021 07:46
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Политика
Путин: сирийцы связывают стабилизацию обстановки в стране с Асадом
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 14 сентября. Президент России Владимир Путин заявил, что сирийский лидер Башар Асад прилагает максимум усилий для налаживания диалога с политическими оппонентами.

Одной из главных актуальных проблем в Сирии остается незаконное присутствие иностранного военного контингента, подчеркнул глава российского государства. По его словам, эта проблема не позволяет стране двигаться по пути консолидации.

«Иностранные вооруженные силы без решения Организации Объединенных Наций, без ваших санкций присутствуют на отдельных территориях страны, что явно противоречит международному праву», — заявил Путин.

Президенты двух стран встретились вечером 13 сентября в Кремле. Российский лидер во время переговоров заявил, что Сирия получила первые партии вакцины от коронавируса «Спутник V» и «Спутник Лайт».

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Сирия путин асад
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