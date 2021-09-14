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Владимир Путин сообщил о поставках первых партий «Спутника V» в Сирию
Общество
Владимир Путин сообщил о поставках первых партий «Спутника V» в Сирию
sputnikvaccine.com  /  Sputnik V

Москва, 14 сентября. Сирия начала получать первые партии российских вакцин «Спутник V» и «Спутник Лайт». Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин.

Глава России встретился с сирийским президентом Башаром Асадом в Кремле. Лидеры двух стран обсудили пандемию коронавируса. Владимир Путин указал на совместную работу над решением проблемы, затронувшей весь мир.

«Мы работаем совместно над решением главной проблемы, с которой сегодня столкнулось все человечество, имею в виду борьбу с коронавирусной инфекцией. Первые поставки "Спутника V" и "Спутника Лайт" прошли в Сирию», — отметил российский президент.

Жители Сирии избрали Башара Асада на четвертый президентский срок. Президент России Владимир Путин радушно поприветствовал сирийского коллегу в Москве, поздравил его с прошедшим днем рождения и хорошими результатами выборов.

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