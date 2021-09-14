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Владимир Путин принял Башара Асада в Кремле

  /   Обновлено: 14 сентября 2021 07:42
Политика
Владимир Путин принял Башара Асада в Кремле
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Москва, 14 сентября. Президент Сирии Башар Асад прибыл в Москву, где встретился с российским лидером Владимиром Путиным. Переговоры глав двух государств проходили в Кремле.

Владимир Путин радушно поприветствовал сирийского коллегу и поздравил его с прошедшим днем рождения. Президенты пожали друг другу руки, сфотографировались и сели за стол переговоров.

«Очень рад вас приветствовать в Москве, поздравляю с прошедшим днем рождения и очень хорошими результатами президентских выборов. Они говорят о том, что люди вам доверяют и несмотря на все сложности и трагедии предыдущих лет с вами связывают процесс возвращения к нормальной жизни», — сказал Путин.

Жители Сирии ранее избрали Башара Асада на четвертый президентский срок. Глава государства набрал 95,1 процента голосов. Торжественная церемония инаугурации прошла 17 июля во дворце Каср аш-Шааб на горе Касьюн в Дамаске.

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