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ВС США поразились прорыву Китая в сфере развития стратегических вооружений
Армия
ВС США поразились прорыву Китая в сфере развития стратегических вооружений
pixabay.com

Вашингтон, 14 сентября. Китай продемонстрировал огромный прорыв в развитии национальных стратегических вооружений, заявил глава Стратегического командования (СТРАТКОМ) ВС США, адмирал Чарльз Ричард.

Впервые в американской истории Вашингтон столкнулся с двумя полноправными оппонентами, в распоряжении которых есть ядерное оружие, отметил Ричард. Он добавил, что США впервые оказались в такой ситуации.

«Очевидно, что это совершенно иная стратегическая ситуация, чем та, с которой мы имели дело с завершения Второй мировой войны, когда мы столкнулись с двумя сильными врагами в разных частях света», — пояснил американский военный в ходе конференции.

Особое внимание он уделил стремительному стратегическому прорыву Китая, «масштабному расширению военных возможностей которого нет равных». Ричард добавил, что имеет в виду ядерные, космические вооружения и кибероружие.

Американский генерал Джон Хайтен ранее заявил, что США не хотят войны с Россией. Это связано с более современным вооружением, имеющимся в распоряжении Москвы.

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сша китай вооружение
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