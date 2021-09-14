ВС США поразились прорыву Китая в сфере развития стратегических вооружений

Вашингтон, 14 сентября. Китай продемонстрировал огромный прорыв в развитии национальных стратегических вооружений, заявил глава Стратегического командования (СТРАТКОМ) ВС США, адмирал Чарльз Ричард.

Впервые в американской истории Вашингтон столкнулся с двумя полноправными оппонентами, в распоряжении которых есть ядерное оружие, отметил Ричард. Он добавил, что США впервые оказались в такой ситуации.

«Очевидно, что это совершенно иная стратегическая ситуация, чем та, с которой мы имели дело с завершения Второй мировой войны, когда мы столкнулись с двумя сильными врагами в разных частях света», — пояснил американский военный в ходе конференции.

Особое внимание он уделил стремительному стратегическому прорыву Китая, «масштабному расширению военных возможностей которого нет равных». Ричард добавил, что имеет в виду ядерные, космические вооружения и кибероружие.

Американский генерал Джон Хайтен ранее заявил, что США не хотят войны с Россией. Это связано с более современным вооружением, имеющимся в распоряжении Москвы.