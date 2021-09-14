Украсивший станции метро Москвы художник Николаев умер в 80 лет

Москва, 14 сентября. Художник-монументалист Иван Николаев, чьи работы красуются на трех станциях столичного метро, ушел из жизни в 80 лет. Печальную новость сообщили в Третьяковской галерее.

Автор работ на станциях «Боровицкая», «Отрадная» и «Достоевская» умер 12 сентября. Иван Николаев был представителем династии Бенуа-Лансере-Серебряковых и внуком художницы Зинаиды Серебряковой. Творчество окружало его с детства и во многом это поспособствовало развитию художественного таланта.

«Творчество Ивана Николаева соединяло наблюденную реальность и вечность, рассказ о конкретном событии и вневременные темы. Он обладал редким умением превратить обыденную жанровую сценку в тонкую аллегорию», — говорится в сообщении Третьяковской галереи.

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