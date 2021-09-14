Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
14 сентября 08:25
08:23
Политика
Sohu оценил вероятность военного конфликта между США и Россией
08:19
Общество
Владимир Путин сообщил о поставках первых партий «Спутника V» в Сирию
08:12
Общество
Генетик Гончарова призвала есть сало в сыром виде
08:11
Происшествия
Прокуратура взяла на контроль дело о смерти женщины в Сергиевом Посаде
08:00
Украина
Форум в Киеве продемонстрировал сложившийся на Западе антиукраинский консенсус
07:57
Армия
«Может уничтожить танки США»: российская огнеметная система ТОС-2 ужаснула авторов NI
07:53
Политика
Асад на встрече с Путиным назвал нечеловеческими санкции против Сирии
07:53
Шоу-бизнес
Внук Пугачевой впервые публично рассказал об опухоли в желчном пузыре
07:52
Наука
Бразильские ученые выявили связь тяжелого течения COVID-19 с патологиями желудка
07:51
Экономика
Путин отметил увеличение товарооборота между Россией и Сирией
Все новости

Задержанный после побега из подмосковного ИВС Мавриди провел всю ночь в здании СКР

  /   Обновлено: 14 сентября 2021 07:13
Происшествия
Задержанный после побега из подмосковного ИВС Мавриди провел всю ночь в здании СКР
sledcom.ru  /  Следственный комитет Российской Федерации

Москва, 14 сентября. Обвиняемый в убийстве «колбасного короля» и сбежавший из истринского ИВС Александр Мавриди накануне был задержан. Преступник всю ночь находился в здании Следственного комитета.

По сообщениям СМИ, допрос предполагаемого убийцы продолжался на протяжении нескольких часов. Юридический представитель Мавриди покинул здание СК лишь к утру.

Мавриди совместно с четырьмя другими арестантами устроили побег из изолятора временного содержания (ИВС) в Истре 6 августа. По предварительной информации, дежурный перевел главного подозреваемого в убийстве «колбасного короля» Владимира Маругова в другую камеру, где «кормушку» оставили открытой, после чего заключенные отжали и скрутили замки на дверях. По одной из версий, помочь арестантам могла адвокат Мавриди Мария Суркова. Не исключено, что его юридический представитель пронес преступнику гаечный ключ, которым предполагалось взломать камеру.

Александра Мавриди задержали в Москве 13 сентября. Он более месяца разгуливал на свободе, однако его все же смогли вычислить с помощью системы распознавания лиц.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Задержанный после побега из подмосковного ИВС Мавриди провел всю ночь в здании СКР
москва следственный комитет ивс истра мавриди
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru