Задержанный после побега из подмосковного ИВС Мавриди провел всю ночь в здании СКР

Москва, 14 сентября. Обвиняемый в убийстве «колбасного короля» и сбежавший из истринского ИВС Александр Мавриди накануне был задержан. Преступник всю ночь находился в здании Следственного комитета.

По сообщениям СМИ, допрос предполагаемого убийцы продолжался на протяжении нескольких часов. Юридический представитель Мавриди покинул здание СК лишь к утру.

Мавриди совместно с четырьмя другими арестантами устроили побег из изолятора временного содержания (ИВС) в Истре 6 августа. По предварительной информации, дежурный перевел главного подозреваемого в убийстве «колбасного короля» Владимира Маругова в другую камеру, где «кормушку» оставили открытой, после чего заключенные отжали и скрутили замки на дверях. По одной из версий, помочь арестантам могла адвокат Мавриди Мария Суркова. Не исключено, что его юридический представитель пронес преступнику гаечный ключ, которым предполагалось взломать камеру.

Александра Мавриди задержали в Москве 13 сентября. Он более месяца разгуливал на свободе, однако его все же смогли вычислить с помощью системы распознавания лиц.