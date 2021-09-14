Минприроды намерено ввести обновленный норматив утилизации отходов в 2022 году

Москва, 14 сентября. Эксперты отрасли обращения с отходами и Минприроды РФ отклонили идею Минсельхоза об отсрочке внедрения норматива утилизации отходов. Программа должна заработать в 2022 году.

Министерство сельского хозяйства предложило ввести расширенную ответственность производителей за утилизацию отходов в 2025 году. Согласно обновленной РОП изготовители будут отвечать за продукт на протяжении всего его жизненного цикла, передает телеканал «360».

«Это стимулирует компании не только к созданию мощностей для переработки, но и сокращению объемов производства упаковки или внедрению новых, более экологичных подходов к ее созданию. Поэтому Минприроды России считает, что обновленная РОП должна заработать уже в 2022 году», — говорится в сообщении ведомства.

Минпромторг раскритиковал проект Минприроды о введении расширенной ответственности производителей, согласно которому должна появиться единая система учета отходов. По словам замглавы ведомства Виктора Евтухова, существует риск сокращения товарооборота на фоне внедрения такой системы.