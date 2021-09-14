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Пушков похвалил «удачный троллинг» экс-премьера Украины Азарова над Зеленским
Политика
Пушков похвалил «удачный троллинг» экс-премьера Украины Азарова над Зеленским
flickr.com  /  Совет Федерации

Москва, 14 сентября. Член Совета Федерации Алексей Пушков оценил «удачный троллинг» бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова над президентом Владимиром Зеленским, касающийся цен на газ в Киеве.

Сенатор репостнул запись Азарова, где тот опубликовал картинку с портретами Зеленского и белорусского лидера Александра Лукашенко. В верхней части фото было написано «немного о стоимости газа», где над каждым президентом виднеются цены – 753 и 128 долларов соответственно. Политик в шуточной форме поинтересовался, кто же из глав двух государств является большим патриотом своей страны, намекая, что это явно не Зеленский с его огромными ценами на голубое топливо.

«Удачный троллинг Зеленского со стороны экс-премьера Украины Николая Азарова. Если не в администрации президента Украины, то в "Квартале-95" должны оценить», — остро ответил Пушков в соцсетях.

Алексей Пушков недавно заявил, что львиная доля европейских партнеров США не хотят противостояния Североатлантического альянса с Россией из-за Украины. В частности, член Совфеда охарактеризовал страну Зеленского «как нищую и хаотичную, которая рвется туда (в НАТО. — Прим. ФАН) затем, чтобы высасывать из них деньги и сталкивать с Россией».

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