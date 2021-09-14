Google получила многомиллионный штраф в Южной Корее

Сеул, 14 сентября. Американская корпорация Google получила многомиллионный штраф за предполагаемое злоупотребление доминирующим положением. Нарушение компании увидел южнокорейский регулятор.

Как сообщило агентство Yonhap со ссылкой на регулятора, американская корпорация препятствовала конкуренции на рынке мобильных операционных систем и приложений. Google требовала от производителей смартфонов заключить соглашение, в соответствии с которым они не смогут устанавливать на свои устройства модифицированные версии операционной системы Android.

Антимонопольный регулятор считает, что эти действия препятствуют инновационной деятельности в создании новых ОС для смартфонов. По итогу компании Google был выписан штраф на 207,4 млрд вон (176,8 млн долларов).

Американская корпорация регулярно получает штрафы. В частности, в России. На днях стало известно, что у Google может появиться новый штраф в размере 4 млн рублей.