Ивана Урганта наградили орденом Звезды Италии

Москва, 14 сентября. Телеведущий Иван Ургант получил орден Звезды Италии степени кавалера. Награду ему вручил посол Италии в России Паскуале Терраччано.

Торжественная церемония прошла в итальянском посольстве в Москве. Орден Звезды Италии вручают за особые заслуги в продвижении дружеских связей и сотрудничества между республикой и другими государствами. После получения награды Ургант произнес речь благодарности на итальянском языке.

«Позвольте выразить глубочайшую признательность и благодарность за столь высокую честь, оказанную мне президентом Итальянской Республики, советом ордена и вами лично», — сказал российский телеведущий.

Иван Ургант участвовал в нескольких проектах, связанных с Италией и ее культурой. Он создал специальный выпуск шоу «Вечерний Ургант», который получил название Ciao, 2020! Программа транслировалась на Первом канале и была посвящена итальянской эстраде. Позднее она стала популярна в Италии.