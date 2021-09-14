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Ивана Урганта наградили орденом Звезды Италии
Общество
Ивана Урганта наградили орденом Звезды Италии
Агентство городских новостей Москва  /  Александр Авилов

Москва, 14 сентября. Телеведущий Иван Ургант получил орден Звезды Италии степени кавалера. Награду ему вручил посол Италии в России Паскуале Терраччано.

Торжественная церемония прошла в итальянском посольстве в Москве. Орден Звезды Италии вручают за особые заслуги в продвижении дружеских связей и сотрудничества между республикой и другими государствами. После получения награды Ургант произнес речь благодарности на итальянском языке.

«Позвольте выразить глубочайшую признательность и благодарность за столь высокую честь, оказанную мне президентом Итальянской Республики, советом ордена и вами лично», — сказал российский телеведущий.

Иван Ургант участвовал в нескольких проектах, связанных с Италией и ее культурой. Он создал специальный выпуск шоу «Вечерний Ургант», который получил название Ciao, 2020! Программа транслировалась на Первом канале и была посвящена итальянской эстраде. Позднее она стала популярна в Италии.

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