«Синергия»: большинство россиян хотят зарабатывать 50-70 тысяч рублей в месяц

Москва, 14 сентября. Большинству россиян для комфортной жизни ежемесячно необходимо 50-70 тысяч рублей. Об этом свидетельствуют результаты исследования аналитического центра университета «Синергия».

Только девять процентов участников опроса заявили, что нуждаются более чем в 200 тысячах рублей в месяц, чтобы ощущать себя комфортно. Доля людей, кто хочет зарабатывать 150-200 тысяч рублей составляет 11,4 процента, передает РИА Новости.

«Около 38,5% опрошенных хотели бы каждый месяц получать от 50 до 70 тысяч рублей. Такая зарплата, по их мнению, оптимальна для комфортной жизни. Еще 24,3% граждан устроит ежемесячный доход в 80-100 тысяч рублей», — выяснили аналитики.

Больше всего россияне тратят на покупку продуктов, оплату жилья и коммунальных услуг. В опросе приняли участие около пяти тысяч человек старше 18 лет из разных регионов России.

Заслуженный юрист России, общественный деятель Иван Соловьев ранее объяснил опасность получения заработной платы в конверте. Сотрудник, которому выплачивают нигде не учтенные денежные средства, может столкнуться с проблемами с законом.