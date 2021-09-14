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NHK: почти все фильтры на японской АЭС «Фукусима-1» вышли из строя

  /   Обновлено: 14 сентября 2021 06:11
Происшествия
NHK: почти все фильтры на японской АЭС «Фукусима-1» вышли из строя
wikipedia.org  /  kawamoto takuo / CC BY 2.0

Токио, 14 сентября. Повреждения были выявлены почти во всех фильтрах в системе жидкостной очистки радиоактивной воды ALPS. О проблеме сообщила компания-оператор аварийной АЭС «Фукусима-1» TEPCO.

Систему начали проверять после обнаружения проблемы в одном из фильтров, целью которых является предотвращение утечки радиоактивной воды. В итоге неполадки были выявлены у 24 из 25 фильтров, отмечает телеканал NHK.

В настоящее время TEPCO не заявляла о случаях утечки радиоактивной воды из системы ALPS. Однако существует вероятность, что они все же могли быть. Во время расследования аналогичной проблемы два года назад TEPCO так и не сумела установить причину повреждений. Компания провела замену фильтров, после чего система продолжила работать.

Власти Японии с 2023 года разрешили сбрасывать в океан воду, прошедшую фильтрацию в системе ALPS. Последняя очищает радиоактивную жидкость от 62 вредных элементов. Исключение составляет тритий. Многие страны, включая Россию, высказали недовольство по этому поводу.

В Объединенных Арабских Эмиратах ранее прошел запуск второго энергоблока атомной электростанции «Барака». В дальнейшем планируется строительство еще двух блоков, что позволит повысить расчетную мощность до 5,6 тысячи мегаватт.

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япония аэс Фукусима-1
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