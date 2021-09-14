Роскосмос: пуск «Союза-2.1б» со спутниками намечен на 14 сентября с Байконура

Байконур, 14 сентября. Ракета-носитель «Союз-2.1б» с британскими спутниками OneWeb должна быть запущена вечером 14 сентября с космодрома Байконур. Об этом сообщили в Роскосмосе.

«Союз-2.1б» должен вывести на орбиту 34 космических аппарата OneWeb. Пуск ракеты-носителя с разгонным блоком «Фрегат» должен состояться в 21:07 по московскому времени, передает ТАСС со ссылкой на госкорпорацию.

«На 14 сентября 2021 года в 21:07 по московскому времени с космодрома Байконур запланирован пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и 34 космическими аппаратами OneWeb на борту», — отметили в Роскосмосе.

Разгонный блок и спутники отделятся от третьей ступени спустя девять минут после старта. После «Фрегат» доставит аппараты на целевую орбиту. Это станет вторым запуском OneWeb с Байконура в текущем году.

Ракета-носитель «Союз-2.1б» успешно вывела 34 спутника OneWeb на орбиту в конце августа. Развоз космических аппаратов занял 3 часа 45 минут. Сейчас группировка британских спутников насчитывает почти 300 устройств.