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Шоу-бизнес
Нарколог Иманбаев: Волочкова периодически уходит в запои
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Нарколог Иманбаев: Волочкова периодически уходит в запои
Шоу-бизнес
Нарколог Иманбаев: Волочкова периодически уходит в запои
instagram.com  /  @volochkova_art

Москва, 14 сентября. Нападки в адрес балерины Анастасии Волочковой по поводу пристрастия к алкоголю не утихают. Прояснить ситуацию решил нарколог Эркен Иманбаев.

Балерина недавно снова попала в скандальную историю. В интернете появился снимок, как звезда справляет малую нужду под елкой. Соседей шокировал поступок экс-примы Большого театра. Они объясняют его очередной пьяной выходкой Анастасии Волочковой.

«Настя, конечно, производит самое приятное впечатление. Они не похожа на больного алкоголизмом или наркоманией. У нее, конечно, бывают запои...», — отметил нарколог в эфире шоу «Пусть говорят».

Сама балерина присутствовала в студии программы, и выводами Иманбаева она осталась недовольна. Волочкова начала опровергать алкогольные срывы. Нарколог же указал, что запои являются личным делом звезды.

Балерина не оставила без реакции разразившийся «туалетный» скандал. Анастасия Волочкова решила опубликовать обнаженные фотографии в своем профиле в Instagram. Свой поступок звезда российского балета объяснила, заявив, что пытается ответить всем интересующимся ее личной жизнью.

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Анастасия Волочкова нарколог запой
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