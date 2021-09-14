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Сбежавшего из ИВС в Истре Мавриди поймали благодаря системе распознавания лиц

  /   Обновлено: 14 сентября 2021 05:58
Происшествия
Сбежавшего из ИВС в Истре Мавриди поймали благодаря системе распознавания лиц
pixabay.com

Москва, 14 сентября. Обвиняемый в убийстве «колбасного короля» Александр Мавриди, который в августе сбежал из ИВС в Истре, был пойман благодаря системе распознавания лиц и камерам видеонаблюдения.

Ранее в МВД заявили, что преступник обнаружен в Митино (Москва) на Дубравной улице. Во время задержания Мавриди пытался оказывать активное сопротивление, однако был обезврежен.

«Александр Мавриди был замечен в одном из магазинов на Дубравной улице. Благодаря камерам видеонаблюдения и системе распознавания лиц он был задержан правоохранительными органами», — сообщил источник ТАСС.

Александру Мавриди предъявлено обвинение в убийстве владельца «Мясной империи» Владимира Маругова. В ночь на 6 августа он вместе с четырьмя другими заключенными совершил побег из изолятора временного содержания (ИВС) в Истре. До поимки накануне Мавриди оставался единственным беглецом из всех преступников, который еще разгуливал на свободе.

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