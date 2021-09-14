Энергетик Землянский объяснил спокойствие ФРГ на фоне дорожающего газа в Европе

Москва, 14 сентября. Германия готова к полной загрузке «Северного потока — 2», о чем свидетельствует спокойствие страны на фоне рекордного подорожания газа в Евросоюзе.

Соответствующее мнение высказал эксперт по энергетике Валентин Землянский. Он считает, что запуск «Северного потока — 2» приведет к стабилизации цен на газ в Европе. Единственной проблемой в настоящее время остаются сроки начала поставок голубого топлива по новому трубопроводу. Выходом в этом случае станет запуск «Северного потока — 2» на полную мощность, уверен Землянский.

«Немецкие компании в курсе, и прекрасно получают из ситуации дивиденды. Они решают вопрос с "Северным потоком — 2", потому в определенный момент встанет вопрос наполнения хранилищ — на улице холодает», — пояснил аналитик в эфире YouTube-передачи «Независимые».

В какой-то момент Европа может отказаться от газовой директивы в пользу дополнительных объемов прокачки голубого топлива. На региональном рынке газа идет сугубо политическая спекулятивная игра, инициаторами и главными выгодополучателями которой являются компании самого ЕС.

«Цена по долгосрочным контрактам для ФРГ составляет порядка 270 долларов против 750, которые мы видим на бирже», — заключил энергетик.

Журнал National Interest рассказал о стратегии России, вынуждающей Европу сертифицировать «Северный поток — 2». Европейские газовые хранилища пустеют, что может ускорить запуск трубопровода.