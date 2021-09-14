Инфекционист Поздняков описал прохождение четвертой волны коронавируса

, 14 сентября. Осенняя волна коронавируса не будет иметь принципиальных отличий от прошлых. Однако на этот раз усилить эффект могут сезонные инфекции.

Главный врач клинико-диагностической лаборатории «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков предупредил, что из-за начала учебного года есть большие риски, что вспышки COVID-19 будут проходить среди детей, в том числе в учебных заведениях. Эксперт отметил, что новая волна коронавируса не будет меньше предыдущей.

«Превалирующим остается тот же дельта-штамм, возможно "Дельта плюс", который вызвал подъем заболеваемости летом. Соответственно, будут болеть все восприимчивые люди, независимо от возраста», — пояснил Поздняков.

Не исключен вариант сочетания вирусов с прочими респираторными инфекциями. Однако как в этих условиях неизвестно как поведет себя дельма-штамм коронавируса, отметил специалист.

Эта разновидность SARS-CoV-2 на сегодняшний день является самой распространенной в России. Такие данные привели в Роспотребнадзоре.