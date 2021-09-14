Apple экстренно устранила уязвимость данных пользователей своих устройств

Купертино, 14 сентября. Американская компания Apple выпустила экстренное обновление безопасности, устраняющее уязвимости, дающие вредоносным программам доступ к персональным данным пользователей.

Об этом говорится на официальном сайте компании. Вышедшее обновление касалось iPhone 6 и более поздних моделей телефонов, а также планшетных компьютеров Apple. Первая уязвимость заключалась в PDF-файлах, которые могли заражать устройства вредоносным кодом. Вторая связана с WebKit, обеспечивающим навигацию по интернет-ресурсам. При обработке определенного контента устройство также могло подхватить код злоумышленников.

Исследовательская группа The Citizen Lab обнаружила первую уязвимость. Они считают, что шпионская программа Pegasus израильской компании NSO Group использовала именно эту брешь в защите системы. Уязвимость также позволяла получать доступ к компьютерам на MacOS, о чем знали хакеры, которые использовали эту возможность в своих целях с начала года.

Сегодня в 20:00 по московскому времени пройдет онлайн-презентация Apple. На ней компания может представить новый iPhone 13. Телеканал CNN предположил, какие особенности будет иметь новый смартфон.