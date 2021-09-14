Социолог Петунин предложил ввести три обязательных выходных после вакцинации

Москва, 14 сентября. Работодателей в РФ необходимо обязать давать сотрудникам три оплачиваемых выходных дня после прохождения вакцинации от коронавируса. Такую инициативу предложили в ИСИРГИ.

Подобное обращение направил директор Института социальных исследований и развития гражданских инициатив (ИСИРГИ) Максим Петунин на имя главы Минтруда Антона Котякова, спикеров Совета Федерации и Госдумы Валентины Матвиенко и Вячеслава Володина. В письме отмечено, что на данный момент по ТК РФ не предусматривается предоставление оплачиваемых выходных. Ученые также не исключили, что обстановка, при которой массовая вакцинация станет необходимым условием, может вновь повториться в будущем.

«Без сомнения, законодательно закрепленные дополнительные выходные дни после прививки могли бы заметно увеличить число вакцинированных, что в свою очередь будет способствовать повышению коллективного иммунитета», — передают РИА Новости фрагмент заявления ИСИРГИ.

Тем временем в Роспотребнадзоре заявили, что нет необходимости отменять масочный режим в ближайшее время. Делать этого не станут даже несмотря на растущие темпы вакцинации против коронавируса.