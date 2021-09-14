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National Interest объяснил стратегию Москвы по запуску «Северного потока — 2»
Экономика
National Interest объяснил стратегию Москвы по запуску «Северного потока — 2»
ФБА «Экономика сегодня»

Вашингтон, 14 сентября. Россия ведет свою стратегию, вынуждая Европу сертифицировать «Северный поток — 2». Соединенные Штаты не могут игнорировать этот факт, пишет журнал National Interest.

По мнению обозревателя издания Николаса Гроздева, Вашингтон может спровоцировать энергетический кризис в Европе, что сыграет России только на руку. На данный момент Москва обеспечивает Киев газом ровно настолько, насколько того требует ее соглашение с Берлином.

«Россия надеется, что опасения из-за недостатка запасов газа в Европе заставят ее сертифицировать "Северный поток — 2" (который уже достроен — Прим. ред.) и запустить его в эксплуатацию», — собщил Гроздев.
Он считает, что США могли пойти на соглашение с ФРГ, предусматривающее энергетическую жертву со стороны Европы «во имя трансатлантической солидарности» и ради оказания сопротивления Китаю. Ущерб, нанесенный европейским экономикам, способен свести на нет дополнительные жертвы в борьбе с Пекином, заключил Гроздев.

Российский газопровод «Северный поток — 2» достроен. Однако все еще остается ряд вопросов, которые необходимо решить, сообщил эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков.

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