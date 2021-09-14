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Депутат Рады Бойко назвал условие для переговоров Путина и Зеленского
Политика
Депутат Рады Бойко назвал условие для переговоров Путина и Зеленского
ФБА «Экономика сегодня»

Киев, 14 сентября. Президент России Владимир Путин готов к встрече с украинским коллегой Владимиром Зеленским при условии конструктивного отношения Киева к этим переговорам.

Важным условием для проведения встречи лидеров России и Украины является соответствующая подготовка, заявил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко. Он считает, что Москва вряд ли будет обсуждать тему Крыма, однако готова к диалогу по другим вопросам.

«Я думаю, что вопрос Крыма они (российская сторона. — Прим. ред.) не будут обсуждать. <…> А вот что касается других вопросов, то они будут готовы обсуждать при условии, что будет соответствующая подготовка», — отметил депутат в эфире телеканала «Наш».

Ключевой ошибкой Киева в этой ситуации является попытка выдвижения темы Крыма на первый план. По словам Бойко, такое поведение украинской стороны обусловлено «неконструктивной ситуацией в стране» и общей неготовностью саммита на высшем уровне.

Сенатор Сергей Цеков ранее назвал неприемлемыми выдвинутые Киевом условия по встрече президентов России и Украины. Он считает, что такое положение дел говорит об отсутствии серьезности заявлений Зеленского о готовности к переговорам с Путиным.

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украина путин россия зеленский
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