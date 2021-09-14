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Политолог Матвейчев заявил об оскорблении Меркель и Макрона Зеленским
Политика
Политолог Матвейчев заявил об оскорблении Меркель и Макрона Зеленским
Федеральное агентство новостей (ФАН)  /  Федеральное агентство новостей

Москва, 14 сентября. Заявление президента Украины Владимира Зеленского оскорбляет канцлера Германии Ангелу Меркель лидера Франции Эммануэля Макрона.

Зеленский утверждает, что Киев защищает Европу от «российской агрессии», отметил политолог, профессор Финансового университета при Правительстве России Олег Матвейчев. Он уверен, что поверить в эти слова могут в лучшем случае украинцы, но никак не руководители европейских стран. Защищать государства ЕС может НАТО, но точно не Украина.

«Это просто оскорбление для Меркель и Макрона слушать каждый раз от Зеленского эту лажу, которую они им на полном серьезе пропихивают», — заявил Матвейчев в эфире телеканала «Россия-1».

Владимир Зеленский ранее пересказал диалог с Джо Байденом о вступлении Украины в НАТО. Президент Соединенных Штатов Америки предупредил, что это решение зависит не только от Вашингтона.

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