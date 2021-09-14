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Блинкен: США намерены защитить Украину от внешней угрозы
Политика
Блинкен: США намерены защитить Украину от внешней угрозы
 /  Федеральное агентство новостей

Вашингтон, 14 сентября. Соединенные Штаты приложат максимум усилий для защиты Украины в случае вооруженного столкновения с Россией. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

На выступлении перед американскими конгрессменами в сенате он сказал, что Вашингтон будет и дальше придерживаться взятых на себя ранее обязательств. Он напомнил о приверженности США суверенитету украинского государства.

«Абсолютно. Мы будем придерживаться наших обязательств. В том числе обязательств, которые президент (Украины) Владимир Зеленский обсуждал примерно две недели назад», — ответил Блинкен на вопрос конгрессмена.

Президенты США и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский провели встречу в Белом доме 1 сентября. В результате переговоров были достигнуты договоренности по части двусторонних отношений и международной политики.

Зеленский недавно высказался о присутствии военного контингента США на территории Украины. Он заявил, что Вашингтону следует прислать в страну больше военных для защиты границ государства.

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украина сша владимир зеленский энтони блинкен
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