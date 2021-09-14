Политолог Гайдай: Зеленскому стоит воздержаться от ожидания Путина у «туалета»

Киев, 14 сентября. Президент Украины Владимир Зеленский может попытаться устроить личную встречу с российским лидером Владимиром Путиным на международных форумах.

Глава Украины может начать караулить российского коллегу в кулуарах. В ближайшее время пройдет несколько мероприятий, на которых соберутся первые лица разных стран, заявил украинский политолог Валентин Гайдай на Youtube-канале медиагруппы «Голос»1.

«Форум в Давосе, или Генассамблея ООН, или саммит Большой двадцатки […] — это потенциальная возможность переговорить с сильными мира сего», — отметил он.

Киев заинтересован во встрече Зеленского с Путиным. Возможность официальных переговоров только обсуждается, поэтому представители Украины могут попытаться схитрить. Однако им не стоит идти на такой шаг, уверен Гайдай.

«Пять лет назад, когда стал президентом США Трамп, с ним хотели многие переговорить из нашей элиты, и ждали его возле туалета, но я не думаю, что это правильно, серьезно», — добавил он.

Сессия Генассамблеи ООН пройдет с 21 по 27 сентября. Владимир Путин не планирует в этом году посещать мероприятие, заявлял недавно пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Он также ранее пояснил слова Владимира Путина о возможном уходе на карантин. Многие в близком окружении президента болеют COVID-19, но сам глава государства пока не планирует менять свои рабочие планы.

1 незарегистрированное общественное объединение, выполняющее функции иностранного агента