Полицейские нашли живой пропавшую актрису сериала «Доктор Кто» Таню Фиар

Лос-Анджелес, 14 сентября. Звезда телесериала «Доктор Кто» Таня Фиар, пропавшая в Лос-Анджелесе 9 сентября, была найдена живой сотрудниками правоохранительных органов, пишет The Sun.

По данным издания, женщина покинула свою квартиру без кошелька и мобильного телефона. Полиция сообщила, что семья актрисы была уведомлена о нахождении родственницы. Однако сестра Тани Фиар Кудзи Манянде утверждает, что информацию родные узнали из соцсетей.

«Она пытается позвонить им, так как тоже видела похожие новости в социальных сетях. По ее словам, она не поверит, пока не увидит или не поговорит с дочерью», — сказала родственница.

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