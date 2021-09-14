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Врач Мосли: завтраки с высоким содержанием клетчатки помогут сбросить вес
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Врач Мосли: завтраки с высоким содержанием клетчатки помогут сбросить вес

  /   Обновлено: 14 сентября 2021 04:46
Общество
Врач Мосли: завтраки с высоким содержанием клетчатки помогут сбросить вес
pixabay.com

Лондон, 14 сентября. Желающим похудеть следует добавлять в завтрак продукты, богатые клетчаткой. Такой совет по снижению веса дал доктор и телеведущий Майкл Мосли.

Многие хотят похудеть, но не все преуспевают в этом без правильных рекомендаций. По словам доктора Мосли, диеты с высоким содержанием клетчатки позволяют человеку оставаться сытыми и питают полезные бактерии в организме. Существует два типа пищевых волокон, которые имеют ряд преимуществ, передает Express.

«Растворимая клетчатка способствует работе пищеварения и помогает снизить уровень сахара в крови. Нерастворимая клетчатка помогает снизить риск развития диабета второго типа», — пояснил врач.

Доктор перечислил ряд продуктов, которые следует добавлять в завтраки. Среди них оказались груши, яблоки, клубника, малина, авокадо, морковь, артишоки, брокколи, бобовые и орехи. Источником клетчатки Майкл Мосли назвал темный шоколад и попкорн. А чтобы добиться снижения веса за короткое время, нужно выполнять упражнения высокой интенсивности, например, десять минут крутить педали велосипеда.

Избавиться от лишних килограммов можно с помощью грибов. Одним из самых доступных видов являются шампиньоны, которые можно найти на полках магазинов. Такие грибы снижают уровень плохого холестерина и содержат много белка.

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