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Express: тяжелое пробуждение может указывать на жировую болезнь печени
Общество
Express: тяжелое пробуждение может указывать на жировую болезнь печени
pixabay.com

Москва, 14 сентября. Жировая болезнь печени может развиваться при отсутствии симптомов. Однако некоторые изменения в состоянии человека способны указывать на проблемы с органом.

Жировая болезнь печени (ЖБП) характеризуется накоплением жира в органе. Заболевание делится на алкогольную и неалкогольную ЖБП. Отличие последней заключается в том, что она не вызвана употреблением спиртного. Распознать недуг на ранней стадии очень сложно, однако в запущенном состоянии он способен угрожать жизни, передает Express.co.

Указывать на развитие неалкогольной ЖБП может «ощущение, что вам нужно отдохнуть или поспать больше обычного». Если подъем с кровати требует у человека больше сил, чем обычно, то ему стоит обратиться к врачу. Еще одним тревожным сигналом может быть чувство дискомфорта в правой верхней части живота.

Ученые из One Ashford Hospital ранее проанализировали состояние здоровья пациентов, страдающих раком кишечника. По итогам исследования им удалось выявить семь неочевидных признаков этого заболевания.

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