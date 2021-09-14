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Прокуратура Хабаровского края пресекла продажу поддельных военных билетов
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Прокуратура Хабаровского края пресекла продажу поддельных военных билетов
Федеральное агентство новостей

Хабаровск, 14 сентября. Суд удовлетворил иск прокуратуры Хабаровского края и заблокировал доступ к интернет-сайту, на котором продавали поддельные военные билеты, заявили в пресс-службе ведомства.

Портал обнаружили в ходе мониторинга сети. На интернет-ресурсе «волчий билет» предлагали приобрести за 90 тысяч рублей.

Распространение подобных заявлений запрещено по закону. За подделку официальных документов и их использование по ст. 327 УК РФ предусматривается мера наказания в виде лишения свободы сроком до четырех лет.

Тем временем прокуратура приступит к проверке Областного центра дезинфекции из-за смертельного отравления арбузом в Москве, в результате которого погибли два человека. Сотрудники надзорного ведомства проверят организацию, чей работник совершал дезинсекцию в столичном супермаркете, где и была куплена ягода.

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