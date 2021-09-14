Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
14 сентября 05:23
05:22
Технологии
Apple экстренно устранила уязвимость данных пользователей своих устройств
05:21
Общество
Социолог Петунин предложил ввести три обязательных выходных после вакцинации
05:16
Экономика
National Interest объяснил стратегию Москвы по запуску «Северного потока — 2»
05:09
Политика
Депутат Рады Бойко назвал условие для переговоров Путина и Зеленского
05:08
Политика
Политолог Матвейчев заявил об оскорблении Меркель и Макрона Зеленским
05:04
Политика
Блинкен: США намерены защитить Украину от внешней угрозы
05:01
Общество
Полицейские нашли живой пропавшую актрису сериала «Доктор Кто» Таню Фиар
05:00
Политика
Политолог Гайдай: Зеленскому стоит воздержаться от ожидания Путина у «туалета»
04:51
Происшествия
Прокуратура Хабаровского края пресекла продажу поддельных военных билетов
04:46
Общество
Врач Мосли: завтраки с высоким содержанием клетчатки помогут сбросить вес
Все новости

Белый дом прервал трансляцию выступления Байдена на полуслове
Политика
Белый дом прервал трансляцию выступления Байдена на полуслове
Global Look Press  /  Stefani Reynolds

Бойсе, 14 сентября. Президенту США Джо Байдену «не дали» задать вопрос о бушующих на западе Соединенных Штатов Америки лесных пожарах. Белый дом прервал трансляцию на середине предложения.

Глава американского государства встретился с чиновниками штата Айдахо в Бойсе. В ходе брифинга Байден решил обратиться к Джорджу Гейслеру из Национальной ассоциации лесоводов штата. Он поинтересовался у собеседника, может ли задать тому вопрос и, получив положительный ответ, продолжил.

«Одна из вещей, над которой я работал с некоторыми другими, — это ...», — успел сказать Байден на трансляции.

Зрители так и не узнали, что именно хотел произнести президент. Белый дом уже не в первый раз прерывает выступления Джо Байдена. Совсем недавно микрофон главы государства отключили, когда тот отвечал на вопрос об эвакуации из Афганистана.

Джо Байден ранее странно повел себя на траурной церемонии в память о терактах 11 сентября 2001 года. Президент стянул с лица защитную маску и что-то выкрикнул в толпу.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Белый дом прервал трансляцию выступления Байдена на полуслове
байден лесные пожары трансляция
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru