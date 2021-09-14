Белый дом прервал трансляцию выступления Байдена на полуслове

Бойсе, 14 сентября. Президенту США Джо Байдену «не дали» задать вопрос о бушующих на западе Соединенных Штатов Америки лесных пожарах. Белый дом прервал трансляцию на середине предложения.

Глава американского государства встретился с чиновниками штата Айдахо в Бойсе. В ходе брифинга Байден решил обратиться к Джорджу Гейслеру из Национальной ассоциации лесоводов штата. Он поинтересовался у собеседника, может ли задать тому вопрос и, получив положительный ответ, продолжил.

«Одна из вещей, над которой я работал с некоторыми другими, — это ...», — успел сказать Байден на трансляции.

Зрители так и не узнали, что именно хотел произнести президент. Белый дом уже не в первый раз прерывает выступления Джо Байдена. Совсем недавно микрофон главы государства отключили, когда тот отвечал на вопрос об эвакуации из Афганистана.

Джо Байден ранее странно повел себя на траурной церемонии в память о терактах 11 сентября 2001 года. Президент стянул с лица защитную маску и что-то выкрикнул в толпу.