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Синоптик Тишковец перечислил признаки наступившего бабьего лета

  /   Обновлено: 14 сентября 2021 04:12
Общество
Синоптик Тишковец перечислил признаки наступившего бабьего лета
pixabay.com

Москва, 14 сентября. Теплые выходные в Москве и ряде регионов Центральной России не свидетельствуют о наступлении бабьего лета, заявил главный специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Погода 11 и 12 сентября во многих регионах превышала отметку в 20 градусов. Такая погода считается теплой для начала осени, но ее нельзя назвать бабьим летом. Последнее наступает в том случае, если высокие температуры стабильно держатся на протяжении пяти–семи суток, пояснил синоптик в беседе с радио Sputnik.

«В это время должно светить солнце, не должно быть никаких осадков и облачности. Также должен дуть тихий ветер и присутствовать умеренно комфортная температура», — отметил Тишковец.

Следующее потепление в Центральной России, по словам эксперта, прогнозируется в последних числах второй декады сентября. Тишковец добавил, что пока не видит предпосылок, указывающих на наступление хорошего бабьего лета.

Со вторника, в столичном регионе, согласно прогнозам Гидрометцентра, ожидается ухудшение погоды. Так называемое «неклассическое бабье лето» завершилось в Москве 13 сентября.

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