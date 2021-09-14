Летевший во Владивосток самолет был вынужден экстренно сесть в Хабаровске

Хабаровск, 14 сентября. Пассажирский самолет, следовавший по маршруту Николаевск-на-Амуре – Владивосток, зашел на экстренную посадку в Хабаровске. Такие данные привели в экстренных службах.

Лайнер зашел на посадку благополучно. В момент приземления на борту находились 23 пассажира и шесть членов экипажа.

Предварительной причиной вынужденной посадки назвали сработавший датчик падения масла в двигателе. На данный момент обсуждается вопрос об отправке самолета до места назначения.

Тем временем в Белгородской области разбился легкомоторный самолет, выполнявший сельскохозяйственные работы. Пилот, находившийся за штурвалом PZL-101 Gawron, выжить не смог.