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Летевший во Владивосток самолет был вынужден экстренно сесть в Хабаровске
Происшествия
Летевший во Владивосток самолет был вынужден экстренно сесть в Хабаровске
pixabay.com  /  erikviktor2005

Хабаровск, 14 сентября. Пассажирский самолет, следовавший по маршруту Николаевск-на-Амуре – Владивосток, зашел на экстренную посадку в Хабаровске. Такие данные привели в экстренных службах.

Лайнер зашел на посадку благополучно. В момент приземления на борту находились 23 пассажира и шесть членов экипажа.

Предварительной причиной вынужденной посадки назвали сработавший датчик падения масла в двигателе. На данный момент обсуждается вопрос об отправке самолета до места назначения.

Тем временем в Белгородской области разбился легкомоторный самолет, выполнявший сельскохозяйственные работы. Пилот, находившийся за штурвалом PZL-101 Gawron, выжить не смог.

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хабаровск авиасообщение владивосток николаевск-на-амуре
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