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Ксения Бородина повредила ногу на съемках «Дома-2» и попала в больницу
Шоу-бизнес
Ксения Бородина повредила ногу на съемках «Дома-2» и попала в больницу
instagram.com  /  @borodylia

Москва, 14 сентября. Телеведущая Ксения Бородина угодила в больницу прямо со съемок телепроекта «Дом-2». Звезда опубликовала сториз, сделанные в клинике.

Бородина перед съемками лобного места записывали веселые ролики на съемочной площадке известной телестройки. Но спустя время она напугала поклонников в Instagram, опубликовав кадры с больницы. Оказалось, она повредила ногу.

«Все нормальные люди едут после работы спать домой, а меня привезли на рентген», — отметила телеведущая.

Телеведущая во время съемок на площадке «Дома-2» ударилась коленом, а спустя время почувствовала сильную боль. Ксения Бородина решила не медлить и поехать в клинику. Медики диагностировали у звезды сильный ушиб, а затем отправили домой.

Сейчас ее здоровью ничего не угрожает. Ведущая «Дома-2» успокоила поклонников, дополнив сториз фотографией из машины. Сможет ли Ксения Бородина продолжать работать в прежнем режиме, неизвестно.

Недавно телеведущая развелась со вторым мужем Курбаном Омаровым и решила помочь другим женщинам обрести свободу. Она призвала не сохранять несчастливый брак даже ради детей. Каждая из девушек, по словам Ксении Бородиной, должна уважать себя, а не терпеть предательства близкого человека.

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Ксения Бородина госпитализация дом-2
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