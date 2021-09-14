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Пожарные тушат загоревшийся штабель с лесоматериалами в Иркутской области

  /   Обновлено: 14 сентября 2021 03:43
Происшествия
Пожарные тушат загоревшийся штабель с лесоматериалами в Иркутской области
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Иркутск, 14 сентября. Штабель с лесоматериалами загорелся в Магистральном районе в Иркутской области. Площадь пожара составила 1,24 тысячи квадратных метров.

Никто из людей в результате чрезвычайного происшествия не пострадал. Угрозы находящимся рядом домам нет, сообщили в МЧС России по региону. Пожарным удалось локализовать возгорание, остановить его распространение.

«Угрозы жилым домам нет. Работают четыре единицы техники и десять человек. Существует угроза рядом стоящему штабелю готовой продукции», — уточнили в экстренных службах.

Крупный лесной пожар ранее произошел в Лос-Анджелесе. Густой дым стал причиной блокировки находящегося рядом Калифорнийского шоссе. Известно, что двое сотрудников экстренных служб попали в больницу с ожогами. Огонь распространился на расстоянии двух километров. Его тушение осложнила гористая местность.

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пожар штабель лесозаготовки
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