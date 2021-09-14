Иммунолог Жемчугов призвал сдать тесты на грипп и COVID-19 при обострении ОРВИ

Москва, 14 сентября. Тесты на грипп и коронавирус при обострении ОРВИ помогут определить лучшую терапию для пациента. Такую рекомендацию дал иммунолог Владислав Жемчугов.

Коронавирус, простуда и грипп начинаются одинаково. Если у пациента появляются температура и головная боль, то определить заболевание сложно. Лучшим решением будет сдача анализов, передает URA.RU.

«Лечение общее. Аспирин, анальгин, найз, пенталгин — все что угодно, чтобы не было температуры. А на третий день тест. Если это легкий вирус, то заболевание просто прекратится на третий день», — уточнил Жемчугов.

Легкие формы коронавируса практически не отличаются от простуды. Прививки от COVID-19 и гриппа нежелательно совмещать из-за риска проявления нежелательных реакций. Рекомендуется отдать предпочтение вакцинации от коронавирусной инфекции. Когда пациент пройдет полный курс, можно привиться от гриппа спустя 30 дней.