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Рубль впервые за пять лет попал в топ-20 популярных валют мира

  /   Обновлено: 14 сентября 2021 03:48
Экономика
Рубль впервые за пять лет попал в топ-20 популярных валют мира
Федеральное агентство новостей

Москва, 14 сентября. Последний раз российский рубль попадал в рейтинг 20 самых популярных валют мира для платежей в декабре 2016 года. Об этом свидетельствуют данные банка SWIFT.

Однако за последние почти пять лет доля рубля упала с 0,26 до 0,18 процента. В конце 2016 года российская валюта тоже заняла 20-е место в рейтинге SWIFT, передает РИА Новости.

В июле 2021 года список самых популярных валют возглавил американский доллар, доля которого составила 39,38 процента. Следом с результатом 38,43 процента расположился евро. Замыкает тройку британский фунт стерлингов — 5,99 процента, четвертое место досталось японской йене — 2,74 процента, пятую строчку занимает китайский юань — 2,19 процента.

Положение рубля улучшилось за счет его продвижения Россией в качестве средства международных расчетов с торговыми партнерами страны, считает эксперт «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин. Еще одной причиной мог стать отказ многих государств от доллара, что значительно уменьшило долю американской валюты в общем объеме международных платежей.

Минфин России планирует поспособствовать развитию платежной инфраструктуры за счет запуска цифрового рубля. Последний станет третьей формой денег, выпускаемой Центробанком.

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