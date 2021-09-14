Медведев: поздравления от Путина добавили счастья к победе на US Open

Москва, 14 сентября. Одержавший победу на Открытом чемпионате США по теннису (US Open) теннисист Даниил Медведев поблагодарил за поздравления президента России Владимира Путина.

В финальном поединке российский спортсмен одолел первую ракетку мира серба Новака Джоковича. Встреча завершилась победой Медведева во всех трех сетах со счетом (6:4, 6:4, 6:4)

После финала US Open российский лидер направил теннисисту поздравительную телеграмму, связав его победу с высочайшим мастерством и самоотдачей. Медведев отметил, что приятно знать о заинтересованности властей в спортивных достижениях отечественных спортсменов.

«Очень приятно, что президент, и вообще правительство следит за результатами, за спортсменами, и очень рад, что это не осталось незамеченным, поэтому очень приятно было действительно», — сказал спортсмен.

За победу на US Open Медведев получил 2,5 млн долларов. Финальная встреча турнира против Джоковича продолжалась два часа 17 минут.