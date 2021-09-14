Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
14 сентября 03:51
03:47
Шоу-бизнес
Ксения Бородина повредила ногу на съемках «Дома-2» и попала в больницу
03:46
Происшествия
Летевший во Владивосток самолет был вынужден экстренно сесть в Хабаровске
03:43
Происшествия
Пожарные тушат загоревшийся штабель с лесоматериалами в Иркутской области
03:41
Спорт
Медведев: поздравления от Путина добавили счастья к победе на US Open
03:24
Общество
Иммунолог Жемчугов призвал сдать тесты на грипп и COVID-19 при обострении ОРВИ
03:22
Экономика
Рубль впервые за пять лет попал в топ-20 популярных валют мира
02:47
Общество
Аналитик Кусков: продавцы могут навязывать платные опции при покупке гаджета
02:35
Политика
Пентагон назвал военные силы США отстающими от российских
02:34
Технологии
Новые iPhone 13 получат хранилище объемом один терабайт
02:29
Шоу-бизнес
Гоген Солнцев и 66-летняя Екатерина Терешкович разорвали отношения
Все новости

Медведев: поздравления от Путина добавили счастья к победе на US Open

  /   Обновлено: 14 сентября 2021 03:42
Спорт
Медведев: поздравления от Путина добавили счастья к победе на US Open
Global Look Press  /  Chris Young/Keystone Press Agency

Москва, 14 сентября. Одержавший победу на Открытом чемпионате США по теннису (US Open) теннисист Даниил Медведев поблагодарил за поздравления президента России Владимира Путина.

В финальном поединке российский спортсмен одолел первую ракетку мира серба Новака Джоковича. Встреча завершилась победой Медведева во всех трех сетах со счетом (6:4, 6:4, 6:4)

После финала US Open российский лидер направил теннисисту поздравительную телеграмму, связав его победу с высочайшим мастерством и самоотдачей. Медведев отметил, что приятно знать о заинтересованности властей в спортивных достижениях отечественных спортсменов.

«Очень приятно, что президент, и вообще правительство следит за результатами, за спортсменами, и очень рад, что это не осталось незамеченным, поэтому очень приятно было действительно», — сказал спортсмен.

За победу на US Open Медведев получил 2,5 млн долларов. Финальная встреча турнира против Джоковича продолжалась два часа 17 минут.

Вернуться назад

Все новости / Спорт / Медведев: поздравления от Путина добавили счастья к победе на US Open
Владимир Путин поздравления даниил медведев us open
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru