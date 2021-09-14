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Аналитик Кусков: продавцы могут навязывать платные опции при покупке гаджета
Общество
Аналитик Кусков: продавцы могут навязывать платные опции при покупке гаджета
ФБА «Экономика сегодня»  /  Вероника Галачиева

Москва, 14 сентября. Продавцы стараются предоставить покупателю максимальное количество услуг. Но некоторые из них могут оказаться бесполезными при приобретении гаджетов, отметил аналитик Денис Кусков.

Ритейлеры раньше искали дополнительные сервисы, которые могут приносить выручку магазинам. Сегодня чаще всего продавцы навязывают установку программного обеспечения или настройку гаджета за отдельную плату, передает «Прайм».

Установка дополнительных опций может оказаться дорогой для покупателя смартфона. Некоторые услуги могут ввести в заблуждение. Например, подключение невыгодного тарифного плана, отметил специалист.

«Вам могут предложить возможность дополнительной страховки на второй-третий год работы аппарата и прочие необязательные для вас опции, но которые могут приносить дополнительную прибыль точкам продаж», — заключил Кусков.

Смартфоны могут подвергнуться атаке различных шпионских ПО. Самым простым способом для его выявления является проверка программ на устройстве. Чтобы избавиться от них, следует обратиться в сервисные центры, посоветовал аналитик Денис Кусков.

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