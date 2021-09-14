Пентагон назвал военные силы США отстающими от российских

Вашингтон, 14 сентября. Соединенные Штаты не хотят войны с Россией, поскольку Москва обладает более современным вооружением. Об этом сообщили в Пентагоне.

Россия и Китай являются растущими угрозами для США. Их ядерные силы во много раз превосходят американские, заявил замглавы Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Джон Хайтен, передает РИА Новости.

«Ядерные силы России сейчас полностью модернизированы, а наши нет», — сообщил военачальник в подкасте института Брукингса.

Хайтен призвал Соединенные Штаты ускорить бюрократические процедуры для модернизации оружия. На данный момент недопущение конфликта с Россией и Китаем является главным достижением американской стратегии. Подобное противостояние может закончиться ядерной войной, что станет настоящей катастрофой не только для США, но и для всей планеты, заключил военачальник.

Китай способен дать жесткий ответ американским авианосцам в случае угрозы военного столкновения в Южно-Китайском море. По словам аналитика Forbes Дэвида Экса, ВМС США играют с огнем, отправляя в регион свои судна.