Новые iPhone 13 получат хранилище объемом один терабайт

Купертино, 14 сентября. Компания Apple совсем скоро представит iPhone 13. Телеканал CNN назвал несколько ожидаемых особенностей нового смартфона.

Онлайн-презентация Apple пройдет сегодня, 14 сентября, в 20:00 по Москве. Предположительно, на ней компания представит iPhone 13, а также его версии mini, pro и pro max. Смартфон получит новый аккумулятор повышенной емкости, который обеспечит более длительную работу устройства на одном заряде, сообщает телеканал CNN.

Помимо этого, iPhone 13 и iPhone 13 mini получат две новые камеры: обычную и широкоугольную, модули которых будут расположены по диагонали. Модели iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max могут обзавестись тремя камерами разного размера. Максимальный доступный объем встроенного накопителя составит один терабайт. Также возможно улучшение технологии связи по спутнику и появление подэкранного сканера отпечатка пальца Touch ID.

Еще одной новинкой Apple могут удивить своих поклонников этой осенью. По слухам, на одной из презентаций компания представит новый MacBook Pro на улучшенном процессоре m1.