Гоген Солнцев и 66-летняя Екатерина Терешкович разорвали отношения

Москва, 14 сентября. Супруга 40-летнего шоумена Гогена Солнцева 66-летняя Екатерина Терешкович решила разорвать отношения с мужем. Об этом она объявила в «Прямом эфире» на канале «Россия-1».

Женщина устала терпеть скандалы с молодым супругом. Ей надоело во всем угождать Солнцеву, который вынуждал Терешкович постоянно держать себя в форме и неоднократно ложиться под нож пластического хирурга.

«Я через все операции прошла совершенно зря. Муж заставил сделать процедуры, а в итоге от меня отвернулся. Просто обманул. Может, надеялся, что я не выдержу наркоза… Говорил: "Мне нужна молодая жена". А теперь у меня нет ни денег, ни мужа, ни секса!» — пожаловалась Терешкович.

Она добавила, что Солнцев вытянул из нее все деньги и ушел в запой. Где именно находится шоумен, женщина не знает, ее кроме развода сейчас ничего не интересует.

Гоген Солнцев ранее оскорбил женщин старше 45 лет. Он объявил, что представительницы прекрасного пола в зрелом возрасте перестают за собой следить.