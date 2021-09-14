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Омбудсмен Подмосковья проконтролирует ситуацию с мигрантами в Бужаниново
Происшествия
Омбудсмен Подмосковья проконтролирует ситуацию с мигрантами в Бужаниново
mosoblduma.ru  /  Московская областная Дума

Сергиев Посад, 14 сентября. Ситуация в деревне Бужаниново под Сергиевым Посадом, где двое мигрантов подозреваются в убийстве пенсионерки, находится под контролем омбудсмена Подмосковья Екатерины Семеновой.

Тело убитой и изнасилованной 67-летней женщины было найдено в минувший понедельник. По подозрению в совершении преступления задержаны двое иностранцев. Жители деревни вышли на акцию протеста, требуя встречи с руководством компании, в которой работали мигранты, и выселения иностранцев из общежития.

«Жители собрались. Представители УМВД и администрации на месте. Дело открыто. Будем держать на контроле», — заявила в беседе с РИА Новости уполномоченный по правам человека в Подмосковье Семенова.

Местным властям удалось убедить митингующих разойтись по домам. Днем 14 сентября пройдет встреча администрации с главой предприятия, где работают трудовые мигранты.

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подмосковье сергиев посад бужаниново
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