Омбудсмен Подмосковья проконтролирует ситуацию с мигрантами в Бужаниново

Сергиев Посад, 14 сентября. Ситуация в деревне Бужаниново под Сергиевым Посадом, где двое мигрантов подозреваются в убийстве пенсионерки, находится под контролем омбудсмена Подмосковья Екатерины Семеновой.

Тело убитой и изнасилованной 67-летней женщины было найдено в минувший понедельник. По подозрению в совершении преступления задержаны двое иностранцев. Жители деревни вышли на акцию протеста, требуя встречи с руководством компании, в которой работали мигранты, и выселения иностранцев из общежития.

«Жители собрались. Представители УМВД и администрации на месте. Дело открыто. Будем держать на контроле», — заявила в беседе с РИА Новости уполномоченный по правам человека в Подмосковье Семенова.

Местным властям удалось убедить митингующих разойтись по домам. Днем 14 сентября пройдет встреча администрации с главой предприятия, где работают трудовые мигранты.