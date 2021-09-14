Пушков осудил НАТО за попытку обвинить афганские власти в сдаче страны

Москва, 14 сентября. Власти Афганистана «держались на американских штыках и на плечах НАТО», поэтому винить в сдаче страны можно только Запад. Об этом заявил сенатор Алексей Пушков.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг пытается переложить ответственность за произошедшее в Афганистане на местное правительство, чтобы замаскировать свой провал. Пушков указал на падение «искусственной надстройки» сразу же после вывода американских войск.

«А кабульские власти здесь, в общем-то, не при чем: странно обвинять обслугу, когда виноват хозяин. Что же касается набранных в правительственную армию афганцев, то они просто не захотели сражаться за заранее проигранное дело», — написал сенатор.

Он напомнил о всех неудачах США и НАТО в Афганистане за 20 лет. Вашингтон потерял 2,2 триллиона долларов, страны-участницы Альянса за несколько десятилетий также лишились миллионов долларов.

Алексей Пушков ранее раскритиковал заявление президента США Джо Байдена об афганцах, которые цеплялись за взлетающий американский самолет в Кабуле. Сенатор уверен, что этот инцидент не сможет стать позитивной рекламой для Вашингтона.