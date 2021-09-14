Врач Мясников назвал больницы источниками новых мутаций коронавируса

Москва, 14 сентября. Коронавирус необходимо лечить в больницах только в крайних случаях. В медицинских учреждениях появляются новые и опасные мутации, уверен врач и телеведущий Александр Мясников.

Врач прокомментировал восстановление авиасообщения России с рядом стран. В качестве примера он напомнил о своей публикации «Английский пациент», в которой рассказывалось о тяжелобольном в Кембридже. У человека был снижен иммунитет после химиотерапии, а на протяжении трех месяцев болезни фиксировались новые мутации коронавируса.

«Хоть бетонные стены возводи по периметру, достаточно одного больного со СПИДом, например, в больнице и вот вам источник новых мутаций! Не границы перекрывать, а вакцинировать и вакцинировать», — написал Александр Мясников в своем Telegram-канале.

Согласно словам телеведущего, больных с иммунодефицитом нужно надежно изолировать во время болезни. Коронавирусную инфекцию необходимо лечить на дому, так как в медицинских организациях появляются новые штаммы, предупредил Мясников.

Одним из способов борьбы с постковидным синдромом может стать красное вино. Бокал этого напитка в небольших количествах может облегчить последствия перенесенного COVID-19. Этот метод можно попробовать спустя неделю после симптомов инфекции, считает врач и телеведущий Александр Мясников.