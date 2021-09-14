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Власти Подмосковья сумели убедить разойтись митингующих в Сергиевом Посаде
Происшествия
Власти Подмосковья сумели убедить разойтись митингующих в Сергиевом Посаде
wikipedia.org  /  Bulat Latypov / CC BY-SA 3.0

Сергиев Посад, 14 сентября. Требовавшие выселения мигрантов из подмосковного общежития в деревне Бужаниново разошлись после общения с местными властями. Они собрались из-за убийства местной жительницы.

По данным РИА Новости, на 14 сентября назначена встреча администрации с главой предприятия, где работают трудовые мигранты. По ее итогам будут приняты дальнейшие действия.

«Жителям разъяснили позицию правоохранительных органов, подозреваемые задержаны. На завтра назначена встреча главы с руководством предприятия, будут подниматься вопросы о возможном расселении этого общежития», — ответили в областной администрации.

Правоохранительные органы ранее провели задержание двоих подозреваемых в совершении убийства жительницы поселка Бужаниново. Их доставили на допрос. Задержанные пройдут биологическую и генетическую экспертизы для установления причастности к содеянному.

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