Москва, 14 сентября. Врач Филипп Якоби, который сопровождал Алексея Навального из Омска в Берлин, взял в самолет бутылки из-под воды по просьбе Марии Певчих. Их она якобы изъяла из номера блогера.

Эксперты обсудили новые подробности вокруг «берлинского пациента» в эфире программы «Стена Сосновского» на YouTube-канале «Соловьев Live». В ходе передачи ведущий Александр Сосновский включил аудиофрагмент с комментарием журналиста-аналитика по особо громким делам в Германии Лиане Тойеркауф, которая смогла поговорить с Якоби.

Певчих, по словам врача, попросила его взять бутылки с собой в багаж якобы для того, чтобы у нее не возникло проблем на российской таможне. Медик согласился и привязал рюкзак с тарой к своему чемодану. Журналист предположила, что, возможно, сторонница Навального использовала женское обаяние и заигрывала с Якоби, чтобы он согласился на сомнительную операцию.

По приезде в Берлин врач передал рюкзак одному из представителей, встречавших воздушное судно в аэропорту. Это произошло без соблюдения формальных процедур в виде подписания протокола передачи. Якоби не знал подошедших к нему людей, однако он не исключает, что теоретически рюкзак попал в руки представителям бундесвера.

ФАН также стало известно, что изъятые Певчих из номера Навального бутылки никогда не вывозились из России. Их уничтожили в день госпитализации блогера, чтобы отвести подозрения от его сторонницы. Тара была куплена Певчих уже после прохождения всех проверок в «чистой зоне» аэропорта в торговом автомате. Позже на ней немецкие эксперты нашли следы «Новичка».