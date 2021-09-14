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Власти Сергиева Посада потребуют закрыть общежитие с мигрантами в Бужаниново
Происшествия
Власти Сергиева Посада потребуют закрыть общежитие с мигрантами в Бужаниново
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Сергиев Посад, 14 сентября. Общежитие в деревне Бужаниново (Подмосковье), где проживают мигранты, подозреваемые в изнасиловании и убийстве 67-летней пенсионерки, потребуют закрыть.

Соответствующее заявление сделал глава Сергиево-Посадского городского округа Михаил Токарев. Такое требование выдвинули местные жители во время схода из-за новостей о надругательстве над женщиной. Токарев также подчеркнул, что «свой праведный гнев жители Бужаниново готовы направить на всех мигрантов».

«Мы прислушались к требованиям жителей Бужаниново: 14 сентября проведем встречу с собственником общежития, будем требовать его закрытия», — следует из сообщения администрации в соцсети.

Ранее сотрудники Следственного комитета России задержали мигрантов, подозреваемых в изнасиловании и убийстве 67-летней пенсионерки. Ими оказались граждане Таджикистана 1988-о и 1984-о годов рождения.

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мигранты подмосковье сергиев посад
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