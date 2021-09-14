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СКР обнародовал видео после задержания сбежавшего из ИВС Мавриди
Происшествия
СКР обнародовал видео после задержания сбежавшего из ИВС Мавриди
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 14 сентября. Видео с задержанным Александром Мавриди появилось на YouTube-канале Следственного комитета России. Подозреваемый в убийстве сбежал из подмосковного ИВС.

Александр Мавриди совершил побег в августе вместе с четырьмя другими заключенными. По словам официального представителя МВД России Ирины Волк, подозреваемого в убийстве бизнесмена Владимира Маругова задержали в районе Митино на улице Дубравной.

После задержания Александра Мавриди доставили в территориальное подразделение Следственного комитета РФ. После проведения дактилоскопии и подтверждения личности его направят к следователю ГСУ СК РФ по Московской области, а затем допросят.

Александр Мавриди обвиняется в убийстве владельца «Мясной империи» Владимира Маругова. Пока подозреваемый был в бегах правоохранители просили россиян помочь в его поисках. Сумма награждения составляла 1,5 миллиона рублей.

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следственный комитет задержание александр мавриди
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