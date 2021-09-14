Люди вышли на митинг против мигрантов после убийства женщины в Подмосковье

Сергиев Посад, 14 сентября. Жители деревни Бужаниново, находящейся в городском округе Сергиев Посад, вышли вечером 13 сентября к общежитию с мигрантами после информации об убийстве местной жительницы.

Собравшиеся обвиняют мигрантов в содеянном, сообщил муниципальный депутат Денис Ахромкин. Однако официально правоохранительные органы еще не подтвердили факт преступления.

По предварительным данным, вечером 12 сентября в полицию обратился мужчина с заявлением о пропажи матери. На следующий день группа неизвестных попыталась выломать дверь общежития, где живут мигранты. После этого полиция взяла здание под охрану.

В СК РФ сообщили о задержании двух подозреваемых в совершении данного преступления. Ими являются иностранные граждане 1988-о и 1984-о года рождения