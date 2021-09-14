СКР задержал подозреваемых в изнасиловании и убийстве пенсионерки в МО мигрантов

Сергиев Посад, 14 сентября. Сотрудники СК РФ задержали двух мигрантов, которые подозреваются в изнасиловании и убийстве 67-летней пенсионерки в Сергиевом Посаде. Такие данные привели в пресс-службе СКР.

Иностранцы 1988-о и 1984-о года рождения были задержаны в Сергиевом Посаде (Подмосковье), на данный момент с ними работает следователь. Правоохранители выяснят законность пребывания предполагаемых убийц в Российской Федерации. Сотрудниками СКР также будет проведена биологическая и генетическая экспертизы.

«По горячим следам удалось установить и задержать подозреваемых в совершении преступлений», — передали в СК РФ.

Тело 67-летней женщины обнаружили в лесу близ поселка Бужаниново в Московской области. На теле пенсионерки выявили следы насильственной смерти.

Тем временем мигранты устроили драку с поножовщиной под Петербургом. В результате инцидента пострадала одна женщина.